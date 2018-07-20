ДТП у Києві: водій виїхав на зустрічну смугу, загинула родина

На Старообухівській трасі в Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Загинули троє людей, ще двоє – травмовані.

Як розповіли в поліції, отримавши повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, на вказане місце у Голосіївському районі столиці негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління, слідчі столичного главку, рятувальники та медики "швидкої".

"Встановлено, що водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", – повідомили правоохоронці.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

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