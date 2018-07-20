ДТП у Києві: водій виїхав на зустрічну смугу, загинула родина
Як розповіли в поліції, отримавши повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, на вказане місце у Голосіївському районі столиці негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління, слідчі столичного главку, рятувальники та медики "швидкої".
"Встановлено, що водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", – повідомили правоохоронці.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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