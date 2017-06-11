CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові на вулиці Мазепи в аварії двох маршруток постраждали п’ять пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Львові: через зіткнення маршруток постраждали п'ять осіб
Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років
Фото: vseverske.info
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Пасажири дістали забійні травми. Їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.
Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років. Причини зіткнення маршруток з’ясовують.
Нагадаємо, у ДТП за участю маршрутного таксі на зупинці в Києві загинув полковник запасу СБУ Валерій Корнієнко. Водія маршрутки можуть засудити на строк до 10 років.
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06 11 2017 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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