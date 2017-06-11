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ДТП у Львові: через зіткнення маршруток постраждали п'ять осіб

Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років
У Львові на вулиці Мазепи в аварії двох маршруток постраждали п’ять пасажирів.
ДТП у Львові: через зіткнення маршруток постраждали п Фото: vseverske.info

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Пасажири дістали забійні травми. Їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років. Причини зіткнення маршруток з’ясовують.

Нагадаємо, у ДТП за участю маршрутного таксі на зупинці в Києві загинув полковник запасу СБУ Валерій Корнієнко. Водія маршрутки можуть засудити на строк до 10 років.

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06 11 2017 18:58
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