ДТП у Львові: через зіткнення маршруток постраждали п'ять осіб Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років

У Львові на вулиці Мазепи в аварії двох маршруток постраждали п’ять пасажирів.

Фото: vseverske.info

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Пасажири дістали забійні травми. Їх госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові. Серед постраждалих - жінки від 28 до 57 років. Причини зіткнення маршруток з’ясовують. Нагадаємо, у ДТП за участю маршрутного таксі на зупинці в Києві загинув полковник запасу СБУ Валерій Корнієнко. Водія маршрутки можуть засудити на строк до 10 років.

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