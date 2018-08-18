CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Польщі з українським автобусом: поліція затримала водія
Нині госпіталізували 37 людей
Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW
"У нас є інформація з поліції, що водія затримали", - повідомили в Генеральному консульстві України в Любліні, інформує Громадське.
Нині госпіталізували 37 людей з травмами різної тяжкості, з яких 10 — діти. Одна людина перебуває у важкому стані.
Як повідомлялося, у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.
Аварія автобуса сталася 17 серпня. Автобус впав зі схилу і перекинувся.
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