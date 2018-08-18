ДТП у Польщі з українським автобусом: поліція затримала водія

Поліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.

"У нас є інформація з поліції, що водія затримали", - повідомили в Генеральному консульстві України в Любліні, інформує Громадське.

Нині госпіталізували 37 людей з травмами різної тяжкості, з яких 10 — діти. Одна людина перебуває у важкому стані.

Як повідомлялося, у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.

Аварія автобуса сталася 17 серпня. Автобус впав зі схилу і перекинувся.