ДТП в Київській області за участю маршрутки: троє людей загинуло, ще шістьох госпіталізовано

Водій легкового автомобіля Opel з номерами іноземної реєстрації з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу дороги, де скоїв зіткнення з маршрутним таксі

У смт Коцюбинське Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого троє людей загинуло, ще шістьох з різними травмами доправлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП на своїй сторінці у Facebook.

Попередньо встановлено, що близько 16:00 водій легкового автомобіля Opel з номерами іноземної реєстрації, рухаючись вулицею Пономарьова у Коцюбинському, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу дороги, де скоїв зіткнення з маршрутним таксі.

Троє людей, які їхали у легковику, від отриманих травм, не сумісних із життям, померли одразу. У маршрутці травм зазнали шестеро осіб.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюють особи потерпілих, всі обставини, причини ДТП та опитують свідків.

Нагадаємо, що сьогодні автобус Нацгвардії потрапив у ДТП на Київщині: загинув один військовий, ще восьмеро травмовані.