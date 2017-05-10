ДТП в Київській області за участю маршрутки: троє людей загинуло, ще шістьох госпіталізовано
У смт Коцюбинське Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого троє людей загинуло, ще шістьох з різними травмами доправлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП на своїй сторінці у Facebook.
Попередньо встановлено, що близько 16:00 водій легкового автомобіля Opel з номерами іноземної реєстрації, рухаючись вулицею Пономарьова у Коцюбинському, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу дороги, де скоїв зіткнення з маршрутним таксі.
Троє людей, які їхали у легковику, від отриманих травм, не сумісних із життям, померли одразу. У маршрутці травм зазнали шестеро осіб.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюють особи потерпілих, всі обставини, причини ДТП та опитують свідків.
Нагадаємо, що сьогодні автобус Нацгвардії потрапив у ДТП на Київщині: загинув один військовий, ще восьмеро травмовані.
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