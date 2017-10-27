ДТП в Польщі: загинув українець, ще троє постраждали
Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "Українська правда".
"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич.
Він також зазначив, що особи постраждалих вже встановлені.
"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб.
За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у польському воєводстві Сілезія в результаті ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля загинули дві людини.
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