ДТП в Польщі: загинув українець, ще троє постраждали Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція

У Польщі в ДТП, яка сталася сьогодні, 27 жовтня, постраждали троє українців, ще один загинув.

Фото: lubliniec.naszemiasto.pl

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "Українська правда". "26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич. Він також зазначив, що особи постраждалих вже встановлені. "Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб. За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих. Раніше повідомлялося, що у польському воєводстві Сілезія в результаті ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля загинули дві людини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію