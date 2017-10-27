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ДТП в Польщі: загинув українець, ще троє постраждали

Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція
У Польщі в ДТП, яка сталася сьогодні, 27 жовтня, постраждали троє українців, ще один загинув.
ДТП в Польщі: загинув українець, ще троє постраждали Фото: lubliniec.naszemiasto.pl

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "Українська правда".

"26 жовтня в Сілезькому воєводстві Республіки Польща сталася ДТП, в результаті якої загинув громадянин України та троє українців одержали травми різного ступеня складності", – розповів Кирилич.

Він також зазначив, що особи постраждалих вже встановлені.

"Причини та обставини цієї трагедії розслідує місцева поліція", – пояснив речник Департаменту консульської служб.

За словами Кирилича, консульство надає необхідну консульсько-правову допомогу родичам постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у польському воєводстві Сілезія в результаті ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля загинули дві людини.

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27 10 2017 18:14
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