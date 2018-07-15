ДТП з п'яним очільником райадміністрації на Закарпатті: в лікарні померла друга постраждала

Після аварії жінка була в реанімації

У лікарні померла друга постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті за участю голови Перечинської РДА Віктора Олефіра.

Про це в неділю, 15 липня, повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк.

"На жаль, померла й друга жінка, котра була травмова в ДТП за участю голови Перечинської РДА. Слів немає, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жерт цієї дорожньо-транспортної пригоди", – зазначив Погоріляк.

Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.

Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.