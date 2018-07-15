CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ лікарні померла друга постраждала внаслідок ДТП на Закарпатті за участю голови Перечинської РДА Віктора Олефіра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП з п'яним очільником райадміністрації на Закарпатті: в лікарні померла друга постраждала
Після аварії жінка була в реанімації
Фото: mukachevo.net
Про це в неділю, 15 липня, повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк.
"На жаль, померла й друга жінка, котра була травмова в ДТП за участю голови Перечинської РДА. Слів немає, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жерт цієї дорожньо-транспортної пригоди", – зазначив Погоріляк.
Нагадаємо, 13 липня на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані наїхав на двох жінок. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула, друга потрапила до реанімації.
Наступного дня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру Олефіру.
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15 07 2018 21:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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