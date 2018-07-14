Чиновнику, який скоїв смертельну ДТП на Закарпатті, оголосили про підозру

Голова Закарпатської ОДА каже, що за годину до смертельної ДТП голова Перечинської РДА потрапляв вже в аварію

Прокурор Закарпатської області оголосив про підозру голові Перечинської РДА Віктору Олефіру у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок якої одна жінка загинула, інша потрапила до реанімації.

Підозру оголосили за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого"), повідомляє сайт прокуратури Закарпатської обл.

Голову райдержадміністрації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готується клопотання, щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як розповідає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, того вечора за годину до смертельної ДТП у селі Ворочово по вулиці Головній сталась перша аварія за участі Віктора Олефірю. Там чиновник за кермом свого позашляховика Jeep Cherokee зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109, пише Mukachevo.net.

Москаль каже, що через те, що на місці ДТП не було постраждалих поліція відпустила його у стані алкогольного сп’яніння.

Але у Головному управлінні Національної поліції спростовують цю інформацію зазначивши, що виклик про ДТП дійсно зафіксований, але прибувши на місце правоохоронці нікого не виявили.

"Через це начальнику Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роману було доручено терміново провести службове розслідування, аби притягнути до відповідальності тих, хто його відпустив", - заявили в поліції.