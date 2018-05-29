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ДТП з українським автобусом у Будапешті: водія взяли під варту

За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді у Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції
Водія двоповерхового туристичного автобуса з України, який потрапив у ДТП в Будапешті, взяли під варту, проти нього порушено кримінальну справу.
ДТП з українським автобусом у Будапешті: водія взяли під варту Фото: mukachevo.net

"Водій проігнорував дорожній знак про обмеження висоти транспортного засобу і допустив зіткнення зі встановленою на дорозі габаритною рамкою, в результаті чого у двоповерхового автобуса повністю зрізало дах. Після повідомлення поліції про дане ДТП консул особисто відвідав місце пригоди, встановив контакти зі слідчими органами і наразі також перебуває з постраждалими", - повідомляє посольство України в Угорщині на сторінці у Facebook. 

Посольство запевнило, що тримає ситуацію на контролі та підтримує зв’язок з угорськими правоохоронними органами.

28 травня близько 23 години за місцевим часом в Будапешті потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 28 осіб, з них 7 перебувають у важкому стані. Загрози життю жодного з пасажирів немає. Постраждалі доставлені у лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Група туристів нараховувала 46 осіб.

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29 05 2018 19:20
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