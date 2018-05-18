Дуда просить ООН направити миротворців на схід України

Президент Польщі Анджей Дуда просить Раду безпеки ООН розмістити миротворців на сході України в зоні конфлікту з підтримуваними Росією бойовиками і вздовж кордону з Росією.

"Ми виступаємо за розміщення миротворчої місії ООН. По-перше, ці сили мають бути розміщені вздовж міжнародно визнаного кордону України з Росією. Я також наголошую, що в разі, якщо це станеться, ці сили мають бути дислоковані по всій території, яка нині перебуває в руках сепаратистів", – сказав Дуда у Нью-Йорку після того, як зробив схожий заклик у Раді безпеки ООН, де Польща головує у травні, пише "Радіо Свобода".

Як президент Ради цього місяця представник Польщі в ООН може винести пропозицію Варшави на дебати. Водночас ця пропозиція може бути ветована Росією, яка виступає проти розміщення озброєних миротворців ООН на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.