Дуда запевнив Україну в підтримці
Про це йдеться у його привітанні на адресу Президента України Петра Порошенка та українців із 27-ю річницею Незалежності.
"Хочу запевнити у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує незалежну державу і готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права і збройної агресії з боку сусіда", - зазначив Дуда.
"Хочу наголосити на незмінній підтримці Польщі суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів... Декларую подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях", - заявив президент Польщі.
Також він висловив надію на досягнення "позитивних результатів в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії".
"Переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України має будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома народами християнських цінностей", - зауважив Дуда.
У свою чергу президент України подякував колезі за привітання та зазначив: "Свобода, Воля і Незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча за право бути незалежними ми платимо високу ціну, ми – ... незалежна держава, єдина неподільна Україна".
Нагадаємо, що президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності.
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