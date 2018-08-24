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Дуда запевнив Україну в підтримці

Президент України подякував колезі за привітання
Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Україну у підтримці її євроатлантичних прагнень і реалізації "амбітних внутрішніх реформ", а також нагадав про необхідність діалогу щодо спільної історії.
Дуда запевнив Україну в підтримці Петро Порошенко і Анджей Дуда Фото: facebook.com/petroporoshenko

Про це йдеться у його привітанні на адресу Президента України Петра Порошенка та українців із 27-ю річницею Незалежності.

"Хочу запевнити у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує незалежну державу і готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права і збройної агресії з боку сусіда", - зазначив Дуда. 

"Хочу наголосити на незмінній підтримці Польщі суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів... Декларую подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях", - заявив президент Польщі.

Також він висловив надію на досягнення "позитивних результатів в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії".

"Переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України має будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома народами християнських цінностей", - зауважив Дуда. 

У свою чергу президент України подякував колезі за привітання та зазначив: "Свобода, Воля і Незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча за право бути незалежними ми платимо високу ціну,  ми –  ... незалежна держава, єдина неподільна Україна".

Нагадаємо, що президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності.

 

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24 08 2018 10:38
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