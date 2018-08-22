Президент Франції привітав Україну з Днем Незалежності

Макрон побажав, щоб зв'язки дружби та довіри між Україною і Францією міцнішали й надалі

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності.

"Президент Франції привітав Главу Української держави та весь український народ з нагоди річниці Незалежності та висловив побажання процвітання та миру", – повідомляє прес-служба українського президента.

У вітальному листі Макрон зазначив, що Франція лишається опліч України в пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на сході держави.

"Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до «Нормандського формату». Хочу підтвердити Вам відданість Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – цитує Макрона прес-служба президента України.

Окрім того, французький президент наголосив, що Франція не визнає незаконної анексії Криму з боку Росії і вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву.

За словами Макрона, Україна виявила сміливість та стійкість, обравши шлях амбітних реформ, перші результати котрих варто привітати, а повне виконання Угоди про асоціацію з ЄС мусить продемонструвати налаштованість України на успішне завершення цього реформаторського пориву.

"Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, аби допомогти вам в реалізації цієї вимогливої програми реформ та супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом", – зазначив Еммануель Макрон.

Він побажав, щоб зв'язки дружби та довіри між Україною і Францією міцнішали й надалі.

Нагадаємо, в Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад, в якому візьмуть участь понад 200 одиниць військової техніки, а також вперше за роки незалежності – жінки-військовослужбовці.