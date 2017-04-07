Два підприємства Ахметова увійшли до трійки найбільших забруднювачів повітря

Першу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.

"Перше місце у 2016 році по забрудненню атмосферного повітря посіло підприємство Арселор Міттал, друге місце - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, третє місце – підприємство Бурштинська ТЕС", – повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує "Укрінформ".

Як відомо, Маріупольський металургійний комбінат входить до Метінвест Холдингу, а Бурштинська ТЕС - до складу компанії ДТЕК. Обидві компанії належать ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент", що пов'язаний з олігархом Рінатом Ахметовим.