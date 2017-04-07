CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПершу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Два підприємства Ахметова увійшли до трійки найбільших забруднювачів повітря
Два підприємства Ахметова – серед найбільших забруднювачів повітря
Фото: facebook.com / ДТЕК Криворізька ТЕС
"Перше місце у 2016 році по забрудненню атмосферного повітря посіло підприємство Арселор Міттал, друге місце - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, третє місце – підприємство Бурштинська ТЕС", – повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує "Укрінформ".
Як відомо, Маріупольський металургійний комбінат входить до Метінвест Холдингу, а Бурштинська ТЕС - до складу компанії ДТЕК. Обидві компанії належать ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент", що пов'язаний з олігархом Рінатом Ахметовим.
Нагадаємо, енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.
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04 07 2017 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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