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Два підприємства Ахметова увійшли до трійки найбільших забруднювачів повітря

Два підприємства Ахметова – серед найбільших забруднювачів повітря
Першу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.
Два підприємства Ахметова увійшли до трійки найбільших забруднювачів повітря Фото: facebook.com / ДТЕК Криворізька ТЕС

"Перше місце у 2016 році по забрудненню атмосферного повітря посіло підприємство Арселор Міттал, друге місце - Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, третє місце – підприємство Бурштинська ТЕС", – повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує "Укрінформ".

Як відомо, Маріупольський металургійний комбінат  входить до Метінвест Холдингу, а Бурштинська ТЕС - до складу компанії ДТЕК. Обидві компанії належать ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент", що пов'язаний з олігархом Рінатом Ахметовим.

Нагадаємо, енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.

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04 07 2017 16:35
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