Двоє кримських татар зникли у Криму

Один чоловік зник восени минулого року, другий - кілька днів тому

У Криму зникли двоє місцевих мешканців - Різван Абдураманов та Мудессір Ісаєв.

Зокрема, як повідомив Наріман Джелял, Різван Абдураманов - мешканець c.Батальне Ленінського району, 25 травня 1968 р.н - 10 листопада поїхав влаштовуватися на роботу у Феодосію, - повідомляють кримські активісти.

"На початку грудня e Феодосії було знайдено його документи. До цього дня місцезнаходження Ризвана невідоме", - зазначив він.

Окрім того, як повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на дані кримчан у соцмережах, також зник Мудессір Ісаєв, мешканець с. Олексіївка Білогірського району.

"Зник чоловік, Мудессір Ісаєв, 1951 року народження, житель с. Олексіївка Білогірського району. У чоловіка поганий зір. 5 днів тому з собакою пішов в ліс ... Собака повернувся додому без нього. Ісаєва шукали односельці та МНС, але пошуки не увінчалися успіхом", - йдеться у повідомленні.

На сайті управління РФ по Криму інформації про зниклого немає.

За підрахунками Кримської правозахисної групи, з лютого 2014 року у Криму сталося 9 випадків насильницьких зникнень людей, з них 5 є кримськими татарами. Ще 3 випадки зникнення людей у Криму, за версією правозахисників, мають ознаки насильницьких зникнень, але такими є лише ймовірно.

Нагадаємо, Російська Федеральна служба виконання покарань заявляє, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у окупованому Криму.