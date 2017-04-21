Двоє неповнолітніх громадян України загинули внаслідок ДТП в Північній Осетії
Про це повідомляє агентство "Интерфакс-Юг" з посиланням на екстрені служби республіки.
"За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій "БМВ не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. В результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці події", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, водій іномарки госпіталізований у важкому стані.
За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів.
Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.
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