Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Двоє неповнолітніх громадян України загинули внаслідок ДТП в Північній Осетії

Ще одну людину госпіталізовано у важкому стані
У Ардонському районі Північної Осетії (Росія) при зіткненні іномарки з вантажівкою загинули двоє дітей.
Двоє неповнолітніх громадян України загинули внаслідок ДТП в Північній Осетії Фото: 5.ua

Про це повідомляє агентство "Интерфакс-Юг" з посиланням на екстрені служби республіки.

"За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій "БМВ не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. В результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці події", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, водій іномарки госпіталізований у важкому стані.

За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів.

Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи.  Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2017 08:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.