Двоє неповнолітніх громадян України загинули внаслідок ДТП в Північній Осетії

Ще одну людину госпіталізовано у важкому стані

У Ардонському районі Північної Осетії (Росія) при зіткненні іномарки з вантажівкою загинули двоє дітей.

Про це повідомляє агентство "Интерфакс-Юг" з посиланням на екстрені служби республіки.

"За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій "БМВ не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. В результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці події", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, водій іномарки госпіталізований у важкому стані.

За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів.

Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.