Двоє зниклих українських військових потрапили у полон до бойовиків
Зокрема, цю інформацію офіційно підтвердили у штабі АТО, інформує ТСН.
Зв'язок із бійцями було втрачено напередодні в районі Золотого. За даними прес-центру штабу АТО, вони поверталися із лікарні до частини, близько 16-ї години збилися з дороги та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.
Наразі відомо, що полонених доправили до Луганська.
Відзначимо, що раніше в СБУ повідомили, що у заручниках на території України, яка захоплена проросійськими бойовиками, перебувають 110 осіб, ще 10 - на території самої Росії.
Нагадаємо, що українські військові зникли близько 16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ "Золоте". Повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, військоі збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками.
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