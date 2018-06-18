Двигун літака зі збірною Саудівської Аравії загорівся на шляху до Ростова-на-Дону Ніхто не постраждав

Двигун літака, на якому збірна Саудівської Аравії летіла в Ростов-на-Дону, загорівся в повітрі.

Фото twitter.com/AhmedMashaly24

Про це повідомляє Mirror. Ніхто не постраждав. Лайнер Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії. У прес-службі збірної Саудівської Аравії повідомили, що після "незначної технічної несправності" збірна вдало дісталася до Ростова-на-Дону. 20 червня Саудівська Аравія зустрінеться в Ростові-на-Дону з Уругваєм у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018. Нагадаємо, в матчі відкриття турніру саудівці з рахунком 0:5 програли команді Росії.

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