СПОРТ НОВИНИДвигун літака, на якому збірна Саудівської Аравії летіла в Ростов-на-Дону, загорівся в повітрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двигун літака зі збірною Саудівської Аравії загорівся на шляху до Ростова-на-Дону
Ніхто не постраждав
Фото twitter.com/AhmedMashaly24
Про це повідомляє Mirror.
Ніхто не постраждав.
Лайнер Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії.
У прес-службі збірної Саудівської Аравії повідомили, що після "незначної технічної несправності" збірна вдало дісталася до Ростова-на-Дону.
20 червня Саудівська Аравія зустрінеться в Ростові-на-Дону з Уругваєм у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.
Нагадаємо, в матчі відкриття турніру саудівці з рахунком 0:5 програли команді Росії.
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