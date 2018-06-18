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Двигун літака зі збірною Саудівської Аравії загорівся на шляху до Ростова-на-Дону

Ніхто не постраждав
Двигун літака, на якому збірна Саудівської Аравії летіла в Ростов-на-Дону, загорівся в повітрі.
Двигун літака зі збірною Саудівської Аравії загорівся на шляху до Ростова-на-Дону Фото twitter.com/AhmedMashaly24

Про це повідомляє Mirror.

Ніхто не постраждав.

Лайнер Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії.

У прес-службі збірної Саудівської Аравії повідомили, що після "незначної технічної несправності" збірна вдало дісталася до Ростова-на-Дону.

20 червня Саудівська Аравія зустрінеться в Ростові-на-Дону з Уругваєм у матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

Нагадаємо, в матчі відкриття турніру саудівці з рахунком 0:5 програли команді Росії.

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18 06 2018 23:26
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