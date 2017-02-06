"Динамо" наступні два роки тренуватиме Хацкевич
Хацкевич є колишнім футболістом киян, також екс-наставник "Динамо-2" (2010-2014) і національної збірної Білорусі (2014-2016).
Новий керманич "біло-блакитних" вже поставив підпис під дворічним контрактом з "Динамо". Підписання угоди відбулося в кабінеті президента столичного клубуу Ігоря Суркіса, інформує офіційний фан-клуб "Динамо" у Facebook.
Помічниками Хацкевича в новому тренерському штабі "Динамо" стануть Олег Лужний, Михайло Михайлов (тренер воротарів) і Максим Шацьких. Юрій Мороз і Сергій Федоров будуть працювати з "Динамо U-21".
Нагадаємо, колишній наставник киян Сергій Ребров закінчив свою роботу на цій посаді, коли у нього закінчився термін угоди з "Динамо". Сторони вирішили не продовжувати співпрацю і, таким чином, пост головного тренера "Динамо" виявився вакантним.
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