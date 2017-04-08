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"Динамо" та "Олександрія" дізналися суперників у Лізі Європи

Перші матчі відбудуться 17 серпня, а матчі-відповіді пройдуть 24 серпня
У Швейцарії відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону 2017/18.
"Динамо" та "Олександрія" дізналися суперників у Лізі Європи Фото: uefa.com

Суперником київського "Динамо" став скромний португальський клуб "Марітіму".

Також свого суперника дізналася "Олександрія". Підопічні Володимира Шарана зіграють проти білоруського БАТЕ.

Перші матчі відбудуться 17 серпня, а матчі-відповіді пройдуть 24 серпня.

Нагадаємо, що київське "Динамо" припинило виступ в Лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років на стадії третього кваліфікаційного раунду. Українці поступилися швейцарській команді "Янг Бойз".

На жаль, вибув з Ліги Європи донецький "Олімпік", який поступився грецькому ПАОКу. Відзначимо, що чинний чемпіон України - донецький "Шахтар" виступате відразу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У свою чергу луганська "Зоря" стартуватиме з групового етапу Ліги Європи.

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04 08 2017 14:35
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