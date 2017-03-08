Олександрія вийшла в плей-офф Ліги Європи, Олімпік покинув турнір
Олександрія вдома обіграла румунську Астру з рахунком 1:0. Єдиний гол зустрічі на рахунку Запорожана, який провів результативний удар з пенальті. Тепер команда Володимира Шарана зіграє в плей-офф Ліги Європи. Жеребкування наступного раунду відбудеться завтра, 4 серпня.
Олександрія - Астра 1:0 (Перший матч 0:0)
Гол: Запорожан, 43 (з пенальті)
Олександрія: Паньків - Чеботаєв, Бондаренко, Гітченко, Бацула - Запорожан, Банада - Старенький (Пономар, 57), Грицук (Каленчук, 78), Цуріков - Сітало (Куліш, 68)
Астра: Ілієв - Стан, Данді, Польчак, Белу - Мрзляк (Чіпірліу, 84), Маркіньос, Поляк (Мойзе, 52) - Іоніце, Нікоара (Балаурамі, 65), Ле Таллек
Попередження: Сітало, Бацула - Польчак, Іоніце
Донецький Олімпік завершив виступ в Лізі Європи після поразки від грецького ПАОКа з рахунком 0:2.
ПАОК - Олімпік 2:0 (Перший матч 1:1)
Голи: Мак, 25, Чімірот, 45
ПАОК: Рей - Лео Матос, Варела, Креспо, Леовац - Каньяс (Шахов, 72), Чімірот - Кампуш (Пелкас, 81), Бісесвар (Енріке, 66), Мак - Прійовіч
Олімпік: Махарадзе - Лук'янчук (Мигунов, 46), Кравченко, Шабанов, Немчанінов - Богданов, Цимбалюк - Шестаков, Хомутов (Сондей), Моха - Біленький (Міхальов, 71)
Попередження: Леовац - Немчанінов, Цимбалюк, Кравченко
Також в плей-офф Ліги Європи зіграє київське Динамо, яке раніше покинуло Лігу чемпіонів після поразки від Янг Бойз з рахунком 0:2.
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