Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів в цьому сезоні
У матчі-відповіді столична команда в середу поступилася на виїзді швейцарському "Янг Бойз" з рахунком 0:2.
Оскільки перший матч в Києві тиждень тому завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1, то за рахунок голу на чужому полі далі проходить "Янг Бойз", який зіграє в заключному раунді кваліфікації ЛЧ.
"Динамо" ж тепер буде грати в заключному раунді кваліфікації Ліги Європи.
"Янг Бойз" другий рік поспіль вибиває з єврокубків українську команду. У минулому сезоні швейцарці обіграли в тому ж третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів донецький "Шахтар".
Нагадаємо, що в сезоні 2018/19 УЄФА змінить схему розподілу доходів єврокубках: додасться 4-й показник - клубний коефіцієнт УЄФА за останні 10 сезонів. Це позитивно вплине на прибуток українських клубів.
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