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Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів в цьому сезоні

Київське "Динамо" припинило виступ в Лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років на стадії третього кваліфікаційного раунду.
Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів в цьому сезоні Фото: champions.football.ua

У матчі-відповіді столична команда в середу поступилася на виїзді швейцарському "Янг Бойз" з рахунком 0:2.

Оскільки перший матч в Києві тиждень тому завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1, то за рахунок голу на чужому полі далі проходить "Янг Бойз", який зіграє в заключному раунді кваліфікації ЛЧ.

"Динамо" ж тепер буде грати в заключному раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Янг Бойз" другий рік поспіль вибиває з єврокубків українську команду. У минулому сезоні швейцарці обіграли в тому ж третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів донецький "Шахтар".

Нагадаємо, що в сезоні 2018/19 УЄФА змінить схему розподілу доходів єврокубках: додасться 4-й показник - клубний коефіцієнт УЄФА за останні 10 сезонів. Це позитивно вплине на прибуток українських клубів.

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03 08 2017 06:09
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