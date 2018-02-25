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Дипломати з Росії лідирують серед порушників ПДР в Німеччині, українці займають восьму сходинку

Оскільки порушники мають дипломатичний статус, нікого не покарали, хоча одне порушення закінчилося загибеллю велосипедиста
Російські дипломати лідирують у списку найбільших порушників правил дорожнього руху серед іноземних дипломатів у Німеччині.
Дипломати з Росії лідирують серед порушників ПДР в Німеччині, українці займають восьму сходинку Фото: versia.ru

У 2017 році співробітники іноземних дипломатичних представництв в Берліні скоїли 22 903 порушення правил дорожнього руху. Це на 21 випадок більше, ніж попереднього року, повідомляє Bild.

Лідером серед порушників є російські дипломатии, вони скоїли 817 порушень правил дорожнього руху. На другому місці – американські дипломатии (667), на третьому – єгипетські дипломатичні службовці (659).

Українські дипломати із 496 порушеннями займають восьму сходинку у списку "лідерів".

Посольство Ботсвани володіє лише сімома автомобілями в Берліні, але на кожен з них припадає 76 порушень – це найбільша кількість при розрахунку на один транспортний засіб. Ботсвана у першій десятці порушників і займає 6 позицію.

Оскільки порушники мають дипломатичний статус, нікого не покарали. Зокрема і дипломат з Саудівської Аравії, дії якого призвели до загибелі велосипедиста 13 червня. Дипломат припаркувався у забороненій для стоянки зоні. Він несподівано відкрив двері свого Porsche і 55-річний велосипедист врізався в двері і помер.

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25 02 2018 16:13
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