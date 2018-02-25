Дипломати з Росії лідирують серед порушників ПДР в Німеччині, українці займають восьму сходинку
У 2017 році співробітники іноземних дипломатичних представництв в Берліні скоїли 22 903 порушення правил дорожнього руху. Це на 21 випадок більше, ніж попереднього року, повідомляє Bild.
Лідером серед порушників є російські дипломатии, вони скоїли 817 порушень правил дорожнього руху. На другому місці – американські дипломатии (667), на третьому – єгипетські дипломатичні службовці (659).
Українські дипломати із 496 порушеннями займають восьму сходинку у списку "лідерів".
Посольство Ботсвани володіє лише сімома автомобілями в Берліні, але на кожен з них припадає 76 порушень – це найбільша кількість при розрахунку на один транспортний засіб. Ботсвана у першій десятці порушників і займає 6 позицію.
Оскільки порушники мають дипломатичний статус, нікого не покарали. Зокрема і дипломат з Саудівської Аравії, дії якого призвели до загибелі велосипедиста 13 червня. Дипломат припаркувався у забороненій для стоянки зоні. Він несподівано відкрив двері свого Porsche і 55-річний велосипедист врізався в двері і помер.
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