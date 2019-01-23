Директор МВФ похвалила Порошенка за реформи

Президент Петро Порошенко провів зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у Давосі.

Співрозмовники висловили задоволення співпрацею України і МВФ і початком реалізації нової програми "Стенд-бай", повідомляють на сайті президента України.

"Порошенко і Лагард обговорили перспективи економічного зростання України у 2019 році. Так, було підкреслено, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченим документами співпраці з Фондом", - йдеться у повідомленні.

Порошенко також повідомив директору МВФ про заходи, що вживаються для реформування податкової і митної сфери, забезпечення стабільності та ефективності фінансового сектору, а також проведення великої і малої приватизації.

"Лагард відзначила лідерство президента у проведенні реформ в Україні і висловила впевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.