МВФ погодив нову кредитну програму для України та виділив транш
Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярдів доларів надійде вже найближчим часом, повідомив президент Петро Порошенко.
Загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми складе 3,9 мільярда доларів.
"Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів США. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд дол США, що відбудеться вже найближчим часом", - повідомив президент.
Нова програма співпраці має замінити програму EFF, яка діяла в Україні з 2015 року.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
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