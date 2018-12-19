МВФ планує надати Україні три транші, - Мінфін

Нова програма Міжнародного валютного фонду передбачає надання трьох траншів. Рішення про виділення другого та третього траншів ухвалять у травні та листопаді 2019 року.

"Програма stand by допоможе Україні підтримувати макростабільність у найближчі роки, коли Україна змушена долати низку викликів, зумовлених посиленням тиску від російської агресії, президентськими і парламентськими виборами в 2019 році та необхідністю забезпечення пікових виплат по зовнішньому боргу", - повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Серед ключових вимог МВФ до України для отримання решти з передбачених програмою 3,9 мільярда доларів, проведення антикорупційної реформи, забезпечення плаваючого курсу гривні та незалежності Нацбанку, зменшення державного боргу та дефіциту бюджету. Також в МВФ вимагають провести реформу в енергетичному секторі та розпочати земельну реформу.

"Коли в липні ми почали обговорювати Нову програму з фондом щоб отримати стабільну підтримку на весь 2019 рік, це здавалось нереалістичним і недосяжним, а сьогодні ми переходимо до практичного втілення нової програми, яка відкриває нам також шлях до недорогого і довгострокового фінансування від інших офіційних кредиторів і надає додаткову стабільність для інвесторів і українського бізнесу, особливо потрібну в 2019 році", - повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

Нагадаємо, Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України.