Екс-чиновницю Держгеокадастру взяли під домашній арешт у справі про "приватний кордон"
Як повідомляє Мукачево.net, її підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями і підробленні документів.
"Підозрювана в грудні 2012 року, використовуючи службове становище і зробивши підроблення документів, незаконно передала у власність громадян земельні ділянки в межах державного кордону України", - зазначив на засіданні суду військовий прокурор.
Сама підозрювана свою провину не визнає. Шинкевич заявила, що не знала про землю, яку за її рішенням приватизували і що вона перебуває саме на кордоні.
Заслухавши позицію сторін і зважаючи, що на самостійному утриманні жінки перебуває неповнолітня дочка, слідчий суддя обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Нагадаємо, що в середині жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив про існування "приватного" кордону з Угорщиною. Землю виділили місцевими жителям, а потім ділянки були акумульовані в одні руки.
16 листопада Держприкордонслужба і військова прокуратура провели спецоперацію на Закарпатті у цій справі.
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