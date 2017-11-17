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Екс-чиновницю Держгеокадастру взяли під домашній арешт у справі про "приватний кордон"

Затримана своєї провини не визнає
Ужгородський міськрайонний суд 17 листопада обрав запобіжний захід колишньому керівнику Берегівського відділу Держгеокадастру Еріка Шинкевич, яка є фігурантом кримінального провадження про "приватний кордон" на Закарпатті.
Екс-чиновницю Держгеокадастру взяли під домашній арешт у справі про "приватний кордон" Фото: Tsn

Як повідомляє Мукачево.net, її підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями і підробленні документів.

"Підозрювана в грудні 2012 року, використовуючи службове становище і зробивши підроблення документів, незаконно передала у власність громадян земельні ділянки в межах державного кордону України", - зазначив на засіданні суду військовий прокурор.

Сама підозрювана свою провину не визнає. Шинкевич заявила, що не знала про землю, яку за її рішенням приватизували і що вона перебуває саме на кордоні.

Заслухавши позицію сторін і зважаючи, що на самостійному утриманні жінки перебуває неповнолітня дочка, слідчий суддя обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, що в середині жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив про існування "приватного" кордону з Угорщиною. Землю виділили місцевими жителям, а потім ділянки були акумульовані в одні руки.

16 листопада Держприкордонслужба і військова прокуратура провели спецоперацію на Закарпатті у цій справі.

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17 11 2017 20:56
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