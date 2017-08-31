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Екс-глава "ЦВК ДНР": Росія нас кинула, причому під танки. Повернення в Україну неминуче

Лягін каже, що для телевізійної картинки тисячі людей забивають, як худобу
Колишній глава так званого "центрвиборчкому" "ДНР" Роман Лягін зізнався, що жителі Донбасу в 2014 році були обдурені
Екс-глава "ЦВК ДНР": Росія нас кинула, причому під танки. Повернення в Україну неминуче Роман Лягін. Фото: nk.org.ua

"Я, організатор референдуму і відповідальний за зрив українських виборів 2014 року. Робив те, що робив, за переконаннями, щиро і з повною віддачею! Тому, що вірив в Росію, яка нас не кине. Але вона кинула, причому під танки!", - повідомляє Лягін на своїй сторінці у Facebook.

"Нас зрадили і продали! За що боролися і вмирали!? ... Нехай кожен сам собі відповість. І що, все було даремно!? Так, Росії яку ми собі уявляли немає, а може і ніколи не було. Для повернення нормального життя, відновлення роботи підприємств, неминуче повернення в Україну! Донбас - це Україна!", - резюмував він.

Нагадаємо, що в 2014 році саме Лягін вів підготовку до так званого "референдуму" 11 травня, а потім оголосив його результати менше ніж через три години після закриття дільниць для голосування. Через деякий час Лягін потрапив в немилість до ватажка донецьких терористів Олександра Захарченка і покинув окупований Донбас.

До слова, у 2014 році ЗМІ повідомляли, що сім'я Романа Лягіна проживає в Німеччині

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31 08 2017 18:17
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