Екс-гравець "Динамо" перейшов в російський клуб

Гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон

Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Громов став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".

Клуб із Самари повідомив, що гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон. Він може дебютувати у новому клубі уже найближчими вихідними у грі проти "Ростова". Про це повідомляє прес-служба російської команди.

27-річний Громов перейшов у "Динамо" перед нинішнім сезоном на правах вільного агента з полтавської "Ворскли". Однак здобути місце у основі київського клубу не зміг і взимку сторони розірвали угоду.

В активі Громова 2 матчі у складі національної збірної України.

Нагадаємо, Федерація футболу України довічно дискваліфікувала футболістів Сергія Артюха та Артема Євланова за гру в "збірній" "ДНР".