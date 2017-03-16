Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Екс-гравець "Динамо" перейшов в російський клуб

Гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон
Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Громов став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".
Екс-гравець "Динамо" перейшов в російський клуб Фото: dynamo.kiev.ua

Клуб із Самари повідомив, що гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон. Він може дебютувати у новому клубі уже найближчими вихідними у грі проти "Ростова". Про це повідомляє прес-служба російської команди.

27-річний Громов перейшов у "Динамо" перед нинішнім сезоном на правах вільного агента з полтавської "Ворскли". Однак здобути місце у основі київського клубу не зміг і взимку сторони розірвали угоду.

В активі Громова 2 матчі у складі національної збірної України.

Нагадаємо, Федерація футболу України довічно дискваліфікувала футболістів Сергія Артюха та Артема Євланова за гру в "збірній" "ДНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.