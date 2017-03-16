СПОРТ НОВИНИКолишній півзахисник київського "Динамо" Артем Громов став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-гравець "Динамо" перейшов в російський клуб
Гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон
Фото: dynamo.kiev.ua
Клуб із Самари повідомив, що гравця вже внесли до заявки на нинішній сезон. Він може дебютувати у новому клубі уже найближчими вихідними у грі проти "Ростова". Про це повідомляє прес-служба російської команди.
27-річний Громов перейшов у "Динамо" перед нинішнім сезоном на правах вільного агента з полтавської "Ворскли". Однак здобути місце у основі київського клубу не зміг і взимку сторони розірвали угоду.
В активі Громова 2 матчі у складі національної збірної України.
Нагадаємо, Федерація футболу України довічно дискваліфікувала футболістів Сергія Артюха та Артема Євланова за гру в "збірній" "ДНР".
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