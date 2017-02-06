Екс-громадянина Росії, який через політичні переслідування переїхав в Україну, хотіли викрасти
"Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.
Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri/
"Під час отримання "авансу" у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено до 10 років позбавлення волі", - додав він.
Луценко не повідомив, кого саме планувала викрасти ця група осіб.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
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