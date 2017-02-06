Екс-громадянина Росії, який через політичні переслідування переїхав в Україну, хотіли викрасти

За грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ

Прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалась викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його до Росії.

"Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri/

"Під час отримання "авансу" у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено до 10 років позбавлення волі", - додав він.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri/

Луценко не повідомив, кого саме планувала викрасти ця група осіб.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.