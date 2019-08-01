Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну
"Сполученими Штатами переглянуто ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі. Це дало можливість Ексімбанку США зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України щодо програм експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування", - повідомляє Посольство України в США на офіційній сторінці у мережі Facebook.
Як підкреслили в посольстві, це рішення дасть змогу збільшити обсяги українсько-американської торгівлі. Крім того, це стало "додатковим сигналом інвесторам про покращення умов ведення бізнесу в Україні".
У цьому зв'язку Посольство України у Вашингтоні пообіцяло продовжити тісну співпрацю з Ексімбанком США "з метою реалізації амбітних українсько-американських проектів".
Додамо, що у рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.
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