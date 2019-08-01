Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну

Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів Америки після п’ятирічної перерви прийняв рішення відновити своє співробітництво з Україною.

"Сполученими Штатами переглянуто ризики ведення комерційної діяльності в Україні з урахуванням забезпечення макроекономічної стабільності в нашій державі. Це дало можливість Ексімбанку США зняти обмеження на проведення операцій з державним і приватним сектором України щодо програм експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування", - повідомляє Посольство України в США на офіційній сторінці у мережі Facebook.

Як підкреслили в посольстві, це рішення дасть змогу збільшити обсяги українсько-американської торгівлі. Крім того, це стало "додатковим сигналом інвесторам про покращення умов ведення бізнесу в Україні".

У цьому зв'язку Посольство України у Вашингтоні пообіцяло продовжити тісну співпрацю з Ексімбанком США "з метою реалізації амбітних українсько-американських проектів".

Додамо, що у рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.