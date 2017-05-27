Екс-мер Слов’янська Неля Штепа залишається в СІЗО ще на два місяці

Ленінський райсуд Харкова продовжив ще на два місяці запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної групи.

Про це розповів адвокат Олександр Шадрін, повідомляє "Укрінформ".

"Нова суддівська колегія – напередодні за рішенням Апеляційного суду Харківської області справу передано з Комінтернівського райсуду до Ленінського райсуду – продовжила запобіжний захід для Штепи: вона залишається під арештом, тобто, в СІЗО ще на два місяці, до 25 липня 2017 року", – зазначив адвокат.

За його словами, обрання запобіжного заходу стало актуальним питанням слухання: "Арешт Штепи закінчується опівночі 28 травня".

"Продовження запобіжного заходу для Штепи, ініційоване прокурорами, почали розглядати вчора близько 21:00 на підготовчому засіданні суду. Двоє адвокатів не з'явилися, оскільки їх не попередили, а сама Штепа відмовилася брати участь у запропонованому їй режимі відеоконференції, тому суд перенесли на сьогодні, 27 травня. Вранці Штепу доставили в суд. Мені як призначеному адвокатові довелося попросити суд про перерву в кілька годин, щоб переговорити з підзахисною. Після перерви суд відновив роботу", – додав Шадрін.

За його словами, сторона захисту заявила клопотання про відвід колегії суддів, прокурорів, секретаря судового засідання та судового розпорядника з причини їх упередженості, а також у зв'язку з порушенням права на захист, професійних прав адвокатів: "У клопотаннях відмовлено".

"Чергове засідання суду призначено на 30 травня, на 11:00. Справу Штепи буде розглянуто заново в 4-й за ліком раз – через відводів суддів і зміни підсудності", – пояснив адвокат.

За його словами, сторона захисту має намір добитися зміни запобіжного заходу для Штепи: "15 травня скарга Штепи на порушення права на справедливий суд прийнята в Європейському суді з прав людини, і звідти вже затребували всі постанови судів про запобіжний захід для Штепи".

Нагадаємо, раніше справа Штепи слухалася в Червонозаводському райсуді Харкова, де змінилися дві колегії суддів: під головуванням Дениса Чудовського (звільнений за порушення присяги) та Віктора Єжова (відведений внаслідок порушення щодо нього провадження за фактом сприяння терористичному угрупованню).

Раніше, Червонозаводський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створенні терористичної групи, ще на два місяці.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.