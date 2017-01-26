Суддю у справі Штепи підозрюють у сприянні терористам
Про це головуючий у процесі суддя повідомив сьогодні, 26 січня, під час чергового судового засідання у справі Штепи, пише УНІАН.
Після початку засідання Єжов повідомив про заміну одного із суддів колегії через перебування на тривалому лікарняному, а також що представники державного обвинувачення заявили відвід головуючому судді. Єжов зазначив, що документ про відвід надійшов до канцелярії суду 26 січня.
"Мені заявляють відвід. Кажуть, що щодо мене є кримінальне провадження за сприяння терористичній діяльності", - сказав суддя.
Після цього повідомлення підсудна Штепа почала голосно обурюватися.
Суддя зазначив, що кримінальне провадження за фактом сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня.
Єжов також сказав, що з огляду на ці обставини, він заявляє самовідвід. У засіданні оголошено перерву.
Раніше, Червонозаводський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створенні терористичної групи, ще на два місяці.
Нагадаємо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року, після чого її конвоювали в управління Служби безпеки Харківської області для проведення процесуальних дій. 14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.
У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
У травні депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.
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