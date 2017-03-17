Екс-мер Ужгорода Ратушняк назвав українську мову хрюканням
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка Ірина Подоляк, яка надіслала запит до СБУ.
"Як результат мого звернення СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ратушняка за зневажливі вислови про українську мову, - написала вона. - 30 січня 2017 року колишній міський голова Ужгорода Ратушняк Сергій на своїй сторінці у ФБ опублікував повідомлення, у якому закликав будувати стіни кримські, донбаські, чернівецькі, одеські, львівські й відгородитись від "ненависної" київської влади...
У коментарі до свого повідомлення той пан пише, що "лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою", називає українську мову "хрюканням і блювотинням", а також зазначає, що "влада і ресурси у сіоністів, що гоїв важають тваринами".
СБУ відповіла Подоляк, що факти поширення користувачем "Ратушняк Сергій" у соціальній мережі Facebook матеріалів, зазначених у депутатському зверненні, перевірятиме слідчий відділ Управління СБУ в Закарпатській області.
Ратушняку інкримінують ч.2 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) та ч.1 ст.110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.
На персональній сторінці екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка цей пост наразі видалений.
Що цікаво, у червні 2015 року Ратушняк назвав студентів з Індії "сифілісною циганотою", коментуючи, чому адміністрація його аквапарку відмовила іноземцям у відпочинку.
А у 2009 році Сергій Ратушняк назвав Арсенія Яценюка "обнаглевшим еврейчиком".
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