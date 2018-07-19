Екс-очільник одеського "Правого сектору" заявив, що під його авто причепили пристрої для стеження
Скоріше за все, пристрої чіпляли в різний період часу, але після останнього нападу на нього, який відбувся 24 травня, заявив Стерненко у коментарі Громадському.
На питання про те, де саме це сталося, Стерненко заявив, що він зараз "не в Одесі".
GPS-трекери під авто Стерненка виявили, коли він привіз машину на станцію технічного обслуговування і її підняли на підйомнику. Прилади були встановлені під водійським та переднім пасажирським кріслами.
На думку екс-очільника одеського "Правого сектору", це зробили ті самі люди, які причетні до попередніх замахів на нього.
"Я буду звертатися до поліції з цього приводу, аби зафіксувати цей факт. Але я не вірю в ефективність їхньої роботи", — сказав Стерненко.
Нагадаємо, 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.
Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.
Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.
Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім – що відібрав ніж у нападників.
Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.
Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.
Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.
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