Екс-очільник одеського "Правого сектору" заявив, що під його авто причепили пристрої для стеження

Прилади були встановлені під водійським та переднім пасажирським кріслами

Екс-очільник одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко заявив, що під його авто встановили два GPS-трекери для відслідковування його місцеперебування. Стерненко допускає, що таким чином на нього можуть готувати черговий замах.

Скоріше за все, пристрої чіпляли в різний період часу, але після останнього нападу на нього, який відбувся 24 травня, заявив Стерненко у коментарі Громадському.

На питання про те, де саме це сталося, Стерненко заявив, що він зараз "не в Одесі".

GPS-трекери під авто Стерненка виявили, коли він привіз машину на станцію технічного обслуговування і її підняли на підйомнику. Прилади були встановлені під водійським та переднім пасажирським кріслами.

На думку екс-очільника одеського "Правого сектору", це зробили ті самі люди, які причетні до попередніх замахів на нього.

"Я буду звертатися до поліції з цього приводу, аби зафіксувати цей факт. Але я не вірю в ефективність їхньої роботи", — сказав Стерненко.

Нагадаємо, 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім – що відібрав ніж у нападників.

Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.