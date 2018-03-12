Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Експрес Київ-Бориспіль планують з'єднати з метро

Планують побудувати на метро Видубі нову платформу
Компанія "Укрзалізниця" має намір побудувати на Видубичах нову платформу для залізничного експреса, що їде за маршрутом "Київ-Пасажирський — Дарниця — "Бориспіль-аеропорт", та інтегрувати лінію з метрополітеном.
Експрес Київ-Бориспіль планують з Фото: з вільних джерел

Про це в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook у відповідь на питання про можливу зупинку експреса на Видубичах, передає Liga.net.

"Там ми будемо проводити будівництво нової платформи і її пряму інтеграцію з метро. Зупинка буде, але пізніше", - написав Кравцов.

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2018 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.