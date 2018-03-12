Експрес Київ-Бориспіль планують з'єднати з метро Планують побудувати на метро Видубі нову платформу

Компанія "Укрзалізниця" має намір побудувати на Видубичах нову платформу для залізничного експреса, що їде за маршрутом "Київ-Пасажирський — Дарниця — "Бориспіль-аеропорт", та інтегрувати лінію з метрополітеном.

Фото: з вільних джерел

Про це в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook у відповідь на питання про можливу зупинку експреса на Видубичах, передає Liga.net. "Там ми будемо проводити будівництво нової платформи і її пряму інтеграцію з метро. Зупинка буде, але пізніше", - написав Кравцов. Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

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