Експрес-Банка та Індустріалбанк об'єднаються

Індустріалбанк набуде всіх прав за переданими йому активами, включаючи права за договорами поруки

Національний банк України надав дозвіл на приєднання Експрес-Банка до Індустріалбанка.

У результаті реорганізації Індустріалбанк стане правонаступником усіх прав та обов’язків Експрес-Банку стосовно його клієнтів, партнерів та контрагентів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також, як зазначають в НБУ, Індустріалбанк набуде всіх прав за переданими йому активами, включаючи права за договорами поруки. Крім того, йому перейдуть обов'язки боржника за вимогами кредиторів (вкладників) щодо переданих зобов'язань без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Нагадаємо, українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.

Згідно з оприлюдненими даними, найвищий прибуток за підсумками звітного періоду показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд грн), Укрексімбанк (736 млн грн) і Сітібанк (598 млн грн).

Найбільш збитковими українськими банками стали Промінвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) і ВТБ (1,106 млрд грн).