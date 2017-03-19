Екс-президент Болгарії стверджує, що Росія фінансує місцеві партії

Колишній болгарський президент Росен Плевнелієв заявив, що Росія фінансує політичні партії і втручається у внутрішні справи Болгарії.

"Є достатні підстави вважати, що болгарські партії фінансуються Туреччиною, але є багато і таких (партій), які фінансуються Росією. У той час, як ми говоримо про те, що Туреччина втручається в наші внутрішні справи, не будемо забувати, що й інші держави це роблять", - сказав Плевнелієв в інтерв'ю телеканалу BTV.

"Тут не йдеться тільки про Туреччину, тут стоїть питання і про Росію, я був би задоволений, якби болгарський президент (Румен Радев) вказав би і на це. Для мене більш ніж ясно, що Росія намагається будь-яким способом дестабілізувати і розділити Європейський Союз", - вважає він.

Колишній голова держави прокоментував ініціативу Радева запросити на святкування 140-річчя Визволення Болгарії в Російсько-турецькій війні 1877 - 1878 рр. президента РФ Володимира Путіна. "Кожне відвідування російського президента проблематичне і Болгарія повинна оцінити його плюси і мінуси, уважно подумати як і на яких умовах його запрошувати", - вважає він. Плевнелієв порадив Радеву переглянути його позицію щодо антиросійських санкцій і приєднання Криму до Росії.

Раніше повідомляли, що очільник Болгарії Росен Плевнелієв нагадав обраному президенту Румену Радеву про те, що анексований Крим залишається частиною України.

Нагадаємо, Плевнелієв займав пост президента Болгарії з 2012 по 2017 рік. Він вирішив не висувати свою кандидатуру на другий термін. В результаті на виборах президента Болгарії переміг генерал-майор у відставці Румен Радев.