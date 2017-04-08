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Екс-президента Франції Саркозі підозрюють в отриманні хабарів від Катару, - ЗМІ

Франція у 2010 році була одним з головних прихильників надання Катару права на проведення ЧС
Екс-президент Франції Ніколя Саркозі може стати фігурантом справи про перемогу заявки Катару на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Екс-президента Франції Саркозі підозрюють в отриманні хабарів від Катару, - ЗМІ Ніколя Саркозі. Фото: The Council of the European Union

Про те, що французькі слідчі з’ясовують можливе отримання колишнім президентом коштів від хабарів, що обговорювалися під час подачі заявки на проведення мундіалю в 2022 році, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання The Telegraph.

Однією з таких угод могла бути продаж Катару клубу Paris Saint-Germain.

Також слідчі розбирають придбання інвестиційною компанією Qatari Diar однієї з французьких фірм, яка займається переробкою сміття.

Як стверджує джерело, Франція у 2010 році була одним з головних прихильників надання Катару права на проведення ЧС.

Зазначається, що у керівництва ФІФА є думка, що Саркозі забезпечив підтримку заявці Катару як з боку Франції, так і інших європейських країн, які брали участь у голосуванні.

Раніше Журнал France Football представив результати журналістського розслідування, яке розкриває закулісні перипетії організації, яка дозволила Катару отримати проведення Чемпіонату світу з футболу в 2022 році за допомогою Саркозі і Платіні. Журналісти стверджували, що катарські шейхи"купили" право на проведення Чемпіонату взамін на інвестиції в клуб Парі Сен-Жермен (ПСЖ).

Нагадаємо, у лютому в рамках офіційного розслідування колишнього президента Франції Ніколя Саркозі допитали у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії в 2012 році.

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