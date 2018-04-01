Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Екс-топ-менеджера "Інпромбанку" підозрюють у привласненні 52 мільйонів

Досудове слідство триває
У столиці прокуратура повідомила про підозру колишньому директору Київської дирекції ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" за фактом заволодіння коштами фінустанови в особливо великих розмірах, вчиненому у ході рефінансування.
Екс-топ-менеджера "Інпромбанку" підозрюють у привласненні 52 мільйонів Фото: google.com

Про це інформує прес-служба Генпрокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний у період з 19.05.2010 по 28.01.2011 при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів заволодів грошовими коштами рефінансування, які були надані Національним банком України для підтримки ліквідності банку, у сумі майже 52 млн грн", - зазначили у відомстві.

За результатами розслідування екс-посадовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Досудове слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, з банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели кошти шляхом схемного погашення кредитів, наданих пов'язаним особам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2018 18:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.