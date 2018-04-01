Екс-топ-менеджера "Інпромбанку" підозрюють у привласненні 52 мільйонів Досудове слідство триває

У столиці прокуратура повідомила про підозру колишньому директору Київської дирекції ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" за фактом заволодіння коштами фінустанови в особливо великих розмірах, вчиненому у ході рефінансування.

Фото: google.com

Про це інформує прес-служба Генпрокуратури. "Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний у період з 19.05.2010 по 28.01.2011 при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів заволодів грошовими коштами рефінансування, які були надані Національним банком України для підтримки ліквідності банку, у сумі майже 52 млн грн", - зазначили у відомстві. За результатами розслідування екс-посадовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Досудове слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Нагадаємо, з банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели кошти шляхом схемного погашення кредитів, наданих пов'язаним особам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію