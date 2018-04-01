Екс-топ-менеджера "Інпромбанку" підозрюють у привласненні 52 мільйонів
Про це інформує прес-служба Генпрокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний у період з 19.05.2010 по 28.01.2011 при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів заволодів грошовими коштами рефінансування, які були надані Національним банком України для підтримки ліквідності банку, у сумі майже 52 млн грн", - зазначили у відомстві.
За результатами розслідування екс-посадовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Досудове слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, з банку "Хрещатик" перед банкрутством вивели кошти шляхом схемного погашення кредитів, наданих пов'язаним особам.
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