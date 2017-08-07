Екс-топ-менеджери "ПриватБанку" виїхали за кордон, - ЗМІ

Колишні топ-менеджери "ПриватБанку" і члени його кредитного комітету давно покинули Україну.

Газета "Дзеркало Тижня. Україна" припускає, що справа про доведення "ПриватБанку" до неплатоспроможності може зайти в глухий кут.

"Чи давно топ-менеджмент банку, як і члени кредитного комітету, з'являлися на публіці, і коли їх востаннє бачили в Україні? За інформацією ZN.UA їх на батьківщині давно немає, і з'являтися тут вони не планують. І що за члени кредитного комітету ходять на допити в ГПУ, до речі, теж неясно, якщо всіх шістьох, за даними ZN.UA, екс-власник Приватбанку вивіз із українських колоній в Британські колонії. Хто ж понесе реальну відповідальність за те, що трапилося?", - йдеться в статті.

Раніше, голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальні справи за ст. 218 і 220 у зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.

Шлапак уточнив, що мова йде про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку, більш ніж половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави. За твердженням Шлапака, ставка за новими кредитами становила 10,5% річних.

Генеральна прокуратура, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька справ, пов'язаних з "ПриватБанком".