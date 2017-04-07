ГПУ відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства, - Шлапак
"Сьогодні ГПУ за представленими нами даними відкрила декілька кримінальних справ за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до банкрутства", - сказав глава банку Олександр Шлапак, повідомляє "Економічна правда".
Прізвища осіб, на яких відкриті справи, Шлапак не уточнив.
Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "ПриватБанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
Як відомо, глава правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків