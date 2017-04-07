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ГПУ відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства, - Шлапак

Прізвища осіб, на яких відкриті справи, невідомі
Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства.
ГПУ відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства, - Шлапак Олександр Шлапак. Фото: obozrevatel.com

"Сьогодні ГПУ за представленими нами даними відкрила декілька кримінальних справ за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до банкрутства", - сказав глава банку Олександр Шлапак, повідомляє "Економічна правда".

Прізвища осіб, на яких відкриті справи, Шлапак не уточнив.

Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "ПриватБанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

Як відомо, глава правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак написав заяву про відставку.

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