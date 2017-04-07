ГПУ відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства, - Шлапак

Прізвища осіб, на яких відкриті справи, невідомі

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства.

"Сьогодні ГПУ за представленими нами даними відкрила декілька кримінальних справ за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до банкрутства", - сказав глава банку Олександр Шлапак, повідомляє "Економічна правда".

Прізвища осіб, на яких відкриті справи, Шлапак не уточнив.

Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "ПриватБанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.