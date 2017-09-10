"Енергоринок" створить філію для купівлі електроенергії за "зеленим тарифом"

Держпідприємство "Енергоринок" планує створити філію Гарантований покупець до кінця 2017.

Про це повідомив директор "Енергоринку" Юрій Гнатюк, пишуть "Українські новини".

За його словами, ця філія буде купувати електроенергію за "зеленим тарифом" у виробників енергії з відновлювальних джерел, коли буде введений ринок електроенергії.

Він додав, що ця філія в подальшому стане державним підприємством.

Також Гнатюк зазначив, що Гарантований покупець буде відповідальним за баланс на ринку електроенергії.

За його словами, "Енергоринок" станом на 9 жовтня уклав 202 договори з постачальниками електроенергії за "зеленим тарифом".

Енергоринок є оператором оптового ринку електроенергії. У 2016 році компанія скоротила чистий прибуток на 22,9%, або на 382,6 млн грн - до 1,3 млрд грн в порівнянні з прибутком в 2015 році (1,7 млрд грн).

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів України зробив крок до впровадження нового ринку електроенергії: створив координаційний центр для такого ринку.

Верховна Рада 13 квітня 277 голосами "за" прийняла законопроект №4493 про ринок електроенергії.

Раніше, 8 червня президент України Петро Порошенко підписав закон Про ринок електроенергії.

"Модель ринку саме така, за якою працюють країни Євросоюзу. Мета - ми перейдемо до спільної енергетичної системі Євросоюзу. Будуть введені біржі електроенергії, і ваша станція теж матиме можливість отримати справедливу ціну", - підкреслив під час підписання Порошенко.

Законопроект Про ринок електроенергії передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрісуточних ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.