"Енергоринок" створить філію для купівлі електроенергії за "зеленим тарифом"
Про це повідомив директор "Енергоринку" Юрій Гнатюк, пишуть "Українські новини".
За його словами, ця філія буде купувати електроенергію за "зеленим тарифом" у виробників енергії з відновлювальних джерел, коли буде введений ринок електроенергії.
Він додав, що ця філія в подальшому стане державним підприємством.
Також Гнатюк зазначив, що Гарантований покупець буде відповідальним за баланс на ринку електроенергії.
За його словами, "Енергоринок" станом на 9 жовтня уклав 202 договори з постачальниками електроенергії за "зеленим тарифом".
Енергоринок є оператором оптового ринку електроенергії. У 2016 році компанія скоротила чистий прибуток на 22,9%, або на 382,6 млн грн - до 1,3 млрд грн в порівнянні з прибутком в 2015 році (1,7 млрд грн).
Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів України зробив крок до впровадження нового ринку електроенергії: створив координаційний центр для такого ринку.
Верховна Рада 13 квітня 277 голосами "за" прийняла законопроект №4493 про ринок електроенергії.
Раніше, 8 червня президент України Петро Порошенко підписав закон Про ринок електроенергії.
"Модель ринку саме така, за якою працюють країни Євросоюзу. Мета - ми перейдемо до спільної енергетичної системі Євросоюзу. Будуть введені біржі електроенергії, і ваша станція теж матиме можливість отримати справедливу ціну", - підкреслив під час підписання Порошенко.
Законопроект Про ринок електроенергії передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрісуточних ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.
Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.
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