Епідемічний поріг захворюваності на грип перевищено в дев'яти областях, - МОЗ Говорити про початок епідемії, як і раніше, рано

За минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.

Фото: rbc.ua

Епідемічні пороги перевищено в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. Однак перевищення епідемічного порогу не означає, що в цих областях уже почалася епідемія: показники захворюваності відповідають прогнозу і були очікуваними. Як і раніше, є час, щоб зробити профілактичне щеплення, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. За даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано два летальні випадки: одна людина померла від ускладнень, викликаного вірусом грипу типу А (Н3N2), друга - від коронавірусу. Нагадаємо, що 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію