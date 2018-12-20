Епідемічний поріг захворюваності на грип перевищено в дев'яти областях, - МОЗ
Епідемічні пороги перевищено в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. Однак перевищення епідемічного порогу не означає, що в цих областях уже почалася епідемія: показники захворюваності відповідають прогнозу і були очікуваними. Як і раніше, є час, щоб зробити профілактичне щеплення, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано два летальні випадки: одна людина померла від ускладнень, викликаного вірусом грипу типу А (Н3N2), друга - від коронавірусу.
Нагадаємо, що 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).
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