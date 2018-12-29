Епіфаній: Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня
Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповів предстоятель незалежної помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній.
"Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Там вперше ми разом, як предстоятелі вже незалежної Української помісної православної церкви і Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Богові найперше молебнем в храмі Святого Юрія-Переможця на Фанарі.
Потім буде офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня", - пояснив митрополит.
"А вже 6 січня відбудеться урочисте богослужіння - це вперше двох предстоятелів, Вселенського патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха, і також предстоятеля вже української незалежної помісної православної церкви.
Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручено Томос про автокефалію Української православної церкви", - додав він.
Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.
Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
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