Офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом пройде 5 січня 2019 року. А 6 січня після божественної літургії Томос про автокефалію буде вручено митрополиту Української православної церкви.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповів предстоятель незалежної помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Там вперше ми разом, як предстоятелі вже незалежної Української помісної православної церкви і Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Богові найперше молебнем в храмі Святого Юрія-Переможця на Фанарі.

Потім буде офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня", - пояснив митрополит.

"А вже 6 січня відбудеться урочисте богослужіння - це вперше двох предстоятелів, Вселенського патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха, і також предстоятеля вже української незалежної помісної православної церкви.

Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручено Томос про автокефалію Української православної церкви", - додав він.