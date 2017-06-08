Ердоган запровадив дрес-код для підозрюваних у державному перевороті в Туреччині
Про це повідомляє AP.
"Тих, кого підозрюють у тероризмі, одягатимуть у коричневі штани і куртки, а ті, хто проходить за статтею "Змова" носитимуть коричневі комбінезони. Більше ніхто не прийде в суд, у чому йому заманеться", – йдеться в постанові Ердогана.
Таке рішення президент Туреччини ухвалив у річницю спроби державного перевороту після того, як один з підсудних прийшов на засідання у футболці з написом "герой".
Нагадаємо, в річницю невдалої спроби військового перевороту в Туреччині абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослуховувати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.
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