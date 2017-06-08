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Ердоган запровадив дрес-код для підозрюваних у державному перевороті в Туреччині

Таке рішення президент ухвалив після того, як один підсудний прийшов на засідання у футболці з написом "герой"
Президент Туреччини Реджеп Ердоган наказав підозрюваним у справі про державний переворот дотримуватися спеціального дрес-коду.
Ердоган запровадив дрес-код для підозрюваних у державному перевороті в Туреччині Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Про це повідомляє AP.

"Тих, кого підозрюють у тероризмі, одягатимуть у коричневі штани і куртки, а ті, хто проходить за статтею "Змова" носитимуть коричневі комбінезони. Більше ніхто не прийде в суд, у чому йому заманеться", – йдеться в постанові Ердогана.

Таке рішення президент Туреччини ухвалив у річницю спроби державного перевороту після того, як один з підсудних прийшов на засідання у футболці з написом "герой".

Нагадаємо, в річницю невдалої спроби військового перевороту в Туреччині абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослуховувати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.

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06 08 2017 23:58
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