Євросоюз і Туреччина повинні продовжити діалог щодо співпраці, - Юнкер
На його думку, переговори не повинні припинятися, щонайменше на папері.
"Туреччина є нашим сусідом, ми не можемо просто взяти і забути про це. Я не є прихильником припинення переговорів про членство з Туреччиною, чого вимагають у Європарламенті", - сказав Юнкер в інтерв’ю Politico.
"Однак фактом є те, що Туреччина майже щохвилини рухається вбік від взятих на себе зобов’язань для того, щоб стати членом ЄС. Це не ЄС приєднується до Туреччини, а навпаки", - зазначив він.
Європарламент 6 липня схвалив резолюцію щодо Туреччини, яка закликає членів Євросоюзу і Єврокомісію негайно припинити переговори з Анкарою про приєднання країни до ЄС, якщо її влада не внесе відповідні зміни до конституційної реформи.
Зазначимо, у березі Юнкер заявляв, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Угоду про асоціацію між Туреччиною і Євросоюзом було підписано в 1963 році, а заявку на членство в ЄС Анкара подала в 1987-му. Переговори про вступ при цьому почалися тільки в 2005 році. За цей час були узгоджені 14 з 35 технічних пунктів, які турецькій владі необхідно виконати, щоб досягти стандартів європейської спільноти. Ще 17 пунктів на цей момент заблоковані, а щодо чотирьох тривають переговори. Розбіжності між Брюсселем і Анкарою, зокрема, стосуються позиції Туреччини щодо Кіпру та небажання багатьох європейських політиків бачити мусульманську країну в союзі.
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