Євросоюз і Туреччина повинні продовжити діалог щодо співпраці, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.

На його думку, переговори не повинні припинятися, щонайменше на папері.

"Туреччина є нашим сусідом, ми не можемо просто взяти і забути про це. Я не є прихильником припинення переговорів про членство з Туреччиною, чого вимагають у Європарламенті", - сказав Юнкер в інтерв’ю Politico.

"Однак фактом є те, що Туреччина майже щохвилини рухається вбік від взятих на себе зобов’язань для того, щоб стати членом ЄС. Це не ЄС приєднується до Туреччини, а навпаки", - зазначив він.

Європарламент 6 липня схвалив резолюцію щодо Туреччини, яка закликає членів Євросоюзу і Єврокомісію негайно припинити переговори з Анкарою про приєднання країни до ЄС, якщо її влада не внесе відповідні зміни до конституційної реформи.

Зазначимо, у березі Юнкер заявляв, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.