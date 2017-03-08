Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Євросоюз і Туреччина повинні продовжити діалог щодо співпраці, - Юнкер

Припинення діалогу вимагають у Європарламенті
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.
Євросоюз і Туреччина повинні продовжити діалог щодо співпраці, - Юнкер Фото: unian.ua

На його думку, переговори не повинні припинятися, щонайменше на папері.

"Туреччина є нашим сусідом, ми не можемо просто взяти і забути про це. Я не є прихильником припинення переговорів про членство з Туреччиною, чого вимагають у Європарламенті", - сказав Юнкер в інтерв’ю Politico.

"Однак фактом є те, що Туреччина майже щохвилини рухається вбік від взятих на себе зобов’язань для того, щоб стати членом ЄС. Це не ЄС приєднується до Туреччини, а навпаки", - зазначив він.

Європарламент 6 липня схвалив резолюцію щодо Туреччини, яка закликає членів Євросоюзу і Єврокомісію негайно припинити переговори з Анкарою про приєднання країни до ЄС, якщо її влада не внесе відповідні зміни до конституційної реформи.

Зазначимо, у березі Юнкер заявляв, що відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Угоду про асоціацію між Туреччиною і Євросоюзом було підписано в 1963 році, а заявку на членство в ЄС Анкара подала в 1987-му. Переговори про вступ при цьому почалися тільки в 2005 році. За цей час були узгоджені 14 з 35 технічних пунктів, які турецькій владі необхідно виконати, щоб досягти стандартів європейської спільноти. Ще 17 пунктів на цей момент заблоковані, а щодо чотирьох тривають переговори. Розбіжності між Брюсселем і Анкарою, зокрема, стосуються позиції Туреччини щодо Кіпру та небажання багатьох європейських політиків бачити мусульманську країну в союзі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.