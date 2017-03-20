Поновлення смертної кари закриє Туреччині шлях в ЄС, - Юнкер

У МЗС Німеччини наголосили, що Туреччина як ніколи раніше має мінімальні шанси на те, щоб приєднатися до ЄС

Відновлення смертної кари в Туреччині буде означати розрив переговорів про вступ до Європейського Союзу.

"Якщо Туреччина знову запровадить смертну кару, це буде рівнозначно розриву переговорів", – заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер в інтервʼю німецькому виданню Bild, повідомляє Hurriyet Daily News.

Таким чином Юнкер прокоментував слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який 18 березня заявив, що відновить смертну кару.

Відзначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, тим часом, заявив, що Туреччина як ніколи раніше має мінімальні шанси на те, щоб приєднатися до ЄС, коментуючи напруження у відносинах між Анкарою і Берліном.

"Сьогодні Туреччина напевно далі від членства в ЄС, ніж коли-небудь раніше", – сказав Габріель в інтерв'ю Spiegel.

Глава німецького МЗС також наголосив, що у нього завжди були сумніви з приводу вступу Туреччини в ЄС.

Нагадаємо, 11 березня Євросоюз вирішив заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.

Останній місяць відносини Анкари з ЄС значно загострились.

У відповідь на визнання Німеччиною геноциду проти вірмен президент Туреччини Ердоган звинуватив Німеччину і Францію в геноциді народів Африки.

Також Туреччина пригрозила ЄС припиненням угоди щодо мігрантів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину у діях, які "нагадують політику режиму націонал-соціалістів".

А згодом Нідерланди офіційно заборонили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу летіти в Роттердам, де він збирався зустрітися з місцевою діаспорою, щоб переконати її підтримати зміни в конституції Туреччини.