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ЄС припинить виплати Туреччині на проекти з євроінтеграції

Переговори про вступ Туреччини до ЄС фактично зупинені
Євросоюз вирішив заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.
ЄС припинить виплати Туреччині на проекти з євроінтеграції Фото: telegraf.com

Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Хан, повідомляє DW. 

"Ми юридично зобов'язані співвіднести фінансову підтримку з тим прогресом, якого досягає країна. Негативні тенденції почалися ще до липневої путчу, вони суперечать не лише стандартам ЄС, а й міжнародному праву", – сказав Хан.

Як повідомляється, запланована фінансова допомога Туреччині з боку Євросоюзу в період з 2014 до 2020 року становить € 4,45 млрд. З цієї суми Брюссель на даний момент переказав Анкарі € 167 млн.

Європейська фінансова допомога покликана допомогти Туреччині досягти необхідних стандартів для подальшої інтеграції країни в європейському просторі. Виплати прив'язані до конкретних проектів, найбільшим з яких є "Реформи з підготовки до членства в ЄС" – на ці цілі Євросоюз збирався виділити € 1,58 млрд.

Однак, зазначив Хан, "Туреччина рухається не в бік Європи, а в протилежному напрямі", що не може не мати наслідків. 

Водночас єврокомісар з цифрової економіки і суспільства Гюнтер Еттінгер заявив, що гроші повинні "відкрити двері в Європу, а не служити протилежним цілям".

При цьому наголошується, що повної ясності щодо того, які саме виплати і на який термін заморожує Брюссель, поки що немає. Можливо, рішення буде прийняте на найближчій зустрічі глав МЗС ЄС.

Водночас Євросоюз не перериває діалогу з Анкарою і бажає допомогти Туреччині в побудові правової держави. Однак, як зазначив єврокомісар Ган, "переговори про вступ Туреччини в ЄС фактично зупинені".

Нагадаємо, у відповідь на визнання Німеччиною геноциду проти вірмен президент Туреччини Ердоган звинуватив Німеччину і Францію в геноциді народів Африки.

Також Туреччина пригрозила ЄС припиненням угоди щодо мігрантів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину у діях, які "нагадують політику режиму націонал-соціалістів".

Нідерланди офіційно заборонили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу летіти в Роттердам, де він збирався зустрітися з місцевою діаспорою, щоб переконати її підтримати зміни в конституції Туреччини.

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