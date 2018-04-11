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Ердоган заявив про "розпорядження зверху" вбити Хашоггі

Ердоган підкреслив, що Туреччина і Саудівська Аравія перебувають у дружніх стосунках
Розпорядження про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі надійшло від найвищих чиновників уряду Саудівської Аравії.
Ердоган заявив про "розпорядження зверху" вбити Хашоггі Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

"Ми знаємо, що наказ убити Хашоггі надійшов від вищих чиновників уряду Саудівської Аравії", -  заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган в статті, написаній для Washington Post.

Туреччина і Саудівська Аравія перебувають у дружніх стосунках, підкреслив Ердоган. При цьому він не вірить в те, що вказівку ​​про знищення Хашоггі віддав особисто король Сальман, але, за його словами, дружба з Ер-Ріядом не означає, що Туреччина буде ігнорувати це вбивство.

Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати фактичного правителя Саудівської Аравії - наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Також, Саудівський принц вважає убитого журналіста Джамала Хашоггі небезпечним ісламістом.
 

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

 

 

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04 11 2018 13:23
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