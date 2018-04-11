Ердоган заявив про "розпорядження зверху" вбити Хашоггі
"Ми знаємо, що наказ убити Хашоггі надійшов від вищих чиновників уряду Саудівської Аравії", - заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган в статті, написаній для Washington Post.
Туреччина і Саудівська Аравія перебувають у дружніх стосунках, підкреслив Ердоган. При цьому він не вірить в те, що вказівку про знищення Хашоггі віддав особисто король Сальман, але, за його словами, дружба з Ер-Ріядом не означає, що Туреччина буде ігнорувати це вбивство.
Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати фактичного правителя Саудівської Аравії - наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.
Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.
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