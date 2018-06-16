Ейфелеву вежу обгородять скляною куленепробивною стіною

У Парижі влада обгородить скляною стіною Ейфелеву вежу для захисту основи монумента від терактів. Нова стіна замінить металевий паркан, встановлений у 2016 році.

Встановлення нової системи захисту має завершитися до середини липня. Її вартість - 35 млн євр, - повідомляє BBC.

Бернар Гудьє, президент Товариства з експлуатації Ейфелевої вежі (SETE), заявив, що нові захисні споруди "надійні, як скеля, для абсолютної безпеки".

Разом із тим, як стверджує пан Гудьє, старі паркани буде замінено на щось "більш приємне і романтичне". Роботи довкола Ейфелевої вежі є частиною загального плану її реконструкції до Олімпійських ігор - 2024 у Парижі, вартість якого складає 300 млн євро.

Скляна стіна завтовшки у 6,5 см захищатиме вежу по обидва боки від площі. З інших боків її оточуватиме металевий паркан заввишки у 3,24 м - це одна сота від висоти самої вежі.

Щоб запобігти нападам із використанням транспортних засобі, перед захисною огорожею встановлять ще й кам'яні блоки.

Територія навколо Ейфелевої вежі закрита для туристів від червня 2016, а бійці спецпідрозділів регулярно патрулюють район.

Очікується, що лише до кінця 2018 вежу мають відвідати близько 7 мільйонів туристів.

Проте мешканці району не дуже задоволені новими захисними спорудами.

Група активістів "Друзі Марсового поля" ще у травні минулого року нарікала на те, що із місцевими жителями не порадилися, що вартість реконструкції є "захмарною" і що тепер до району важко дістатися як на автобусі, так і на інвалідному візку.

Вони також закидають місцевій владі, що та скористалася запровадженням надзвичайних заходів, аби проштовхнути ідеї щодо додаткових безпекових споруд, не оцінивши їх вплив на інтереси громадськості.

Франція ухвалила нові жорсткі антитерористичні закони у жовтні 2017, через два роки після запровадження тодішнім президентом Франсуа Олландом надзвичайного стану після паризьких терористичних нападів у листопаді 2015.

Від 2015 року у терористичних нападах у Франції загинуло понад 240 людей.

Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.