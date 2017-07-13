Ейфелеву вежу закриють на час візиту Трампа

У Парижі закрили Ейфелеву вежу для відвідувачів до суботи, 15 липня через робочий візит до Франції президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили в офіційному Twitter Ейфелевої вежі.

"У порядку виключення я буду закрита з 14.30 за місцевим часом 13 липня до 14 липня включно. Я знову відкрию двері в 9.00 15 липня", — повідомили в Twitter.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 липня президент Франції Еммануель Макрон з дружиною зустрінуться з подружжям Трамп в ресторані Jules Verne, який розташовується на другому ярусі Ейфелевої вежі.

Також башту закриють на час салюту на честь Дня незалежності Франції 14 липня. Пам'ятку відкриють для туристів ввечері в суботу, 15 липня.

Нагадаємо, американські конгресмени-демократи Бред Шерман і Ел Грін висунули ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа.