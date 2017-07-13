CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі закрили Ейфелеву вежу для відвідувачів до суботи, 15 липня через робочий візит до Франції президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ейфелеву вежу закриють на час візиту Трампа
Ейфелеву вежу знову відкриють 15 липня о 9 ранку.
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
Про це повідомили в офіційному Twitter Ейфелевої вежі.
"У порядку виключення я буду закрита з 14.30 за місцевим часом 13 липня до 14 липня включно. Я знову відкрию двері в 9.00 15 липня", — повідомили в Twitter.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 липня президент Франції Еммануель Макрон з дружиною зустрінуться з подружжям Трамп в ресторані Jules Verne, який розташовується на другому ярусі Ейфелевої вежі.
Також башту закриють на час салюту на честь Дня незалежності Франції 14 липня. Пам'ятку відкриють для туристів ввечері в суботу, 15 липня.
Нагадаємо, американські конгресмени-демократи Бред Шерман і Ел Грін висунули ініціативу імпічменту президента США Дональда Трампа.
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